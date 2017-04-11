2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي

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تراجعت نسبة العجز في الميزان التجاري بنحو 37.1% لتسجل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر يناير 2017، مقابل نحو 3.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية والصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت أهم المؤشرات فيما يلي:

أولًا: الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 27.1%، حيث بلغـت 1.82 مليار دولار خـــلال شهــر يناير 2017، مقـابل نحو 1.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (بترول خام بنسبة 95.4%، أسمدة بنسبة 19.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 9.3%، برتقال طازج بنسبة 0.3%).

بينما انخفضت صادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات ألبان بنسبة 21.3٪، أصناف جاهزة من مواد نسجية بنسبة 14.7%، ملابس جاهزة بنسبة 4.4%، سجاد وكليم بنسبة 1.1%).

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ثانيًا: الـواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 19.3%، بلغت 4.16 مليار دولار خـلال شهـر يناير 2017، مقابل نحو 5.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها (سيارات ركوب بنسبة 36.4%، مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 27.5%، لدائـن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 27.1%، قمح بنسبة 23.5%).

فيما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 143%، حبوب "ذرة صفراء " بنسبة 20%، منتجات البترول بنسبة 19%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 2.3%).