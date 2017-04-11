سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

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قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، إن عدد الشركات السويسرية في مصر يبلغ نحو 100 شركة بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو مليار دولار في عدد كبير من القطاعات من أبرزها قطاع الأدوية والأسمنت والاستزراع السمكي وإدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.

وأكد لايتنر، خلال استضافته بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدًا وأكبر سوق تصديري في إفريقيا، خاصة في قطاع الصناعات الطبية والأدوية وثاني أكبر مقصد استثماري في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.

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أشار لايتنر - إلى أن بلاده تدعم مصر من خلال برنامج تنموى يشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ويبلغ حجم تمويله من 20 إلى 25 مليون فرنك سويسري ويستمر حتى عام 2020، لافتا إلى أن مصر قامت باستثمارات عديدة فى مجال البنية التحتية، مشددًا على عمق العلاقات بين مصر وسويسرا على كافة المستويات اقتصاديًا وسياسيًا.

ولفت السفير السويسري بالقاهرة - إلى أهمية المضي قدمًا نحو دعم القطاع الخاص المحلي وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانوني وتبني استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصري بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، لجذب أنظار المستثمرين الأجانب.