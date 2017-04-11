لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

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وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماع اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد فرج عامر، على مخاطبة كافة الاتحادات الرياضية، وكذلك اللجنة الأولمبية من أجل حث الجميع على التأمين على الحكام، في كافة الاتحادات الرياضية، خاصة في حوادث الطرق وحالات الوفاة، دون المساس بمستحقاتهم المالية.

جاء القرار، بعد مناقشة اللجنة، طلب إحاطة تقدم به النائب رضا البلتاجي، طالب فيه بالتأمين على جميع الحكام في مختلف الألعاب ضد الحوادث والوفاة، خاصة أن هناك العديد منهم لا يخضع لأي مظلة تأمينية.

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وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للتعرف على كافة المشكلات المتعلقة باستاد دمياط الرياضي، وبعض مراكز الشباب في المحافظة، بعد مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب سمير موسى.