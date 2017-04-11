إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني مؤخرا جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذي تتبناه الدولة ضد الإرهاب.

وأضاف إسماعيل، خلال البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حول أسباب وظروف فرض حالة الطوارئ، أن لدى الدولة اليقين التام بأن تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالا بمليارات الجنيهات للقيام بأعمال إجرامية ضد الشعب.

وتابع: "إن الدماء الزكية التي سالت من أجل الوطن لن تضيع هباء أو سدى، بل ستعضد عزمنا وتقوي إرادتنا لاجتثاث خطر الإرهاب واقتلاع جذوره من الأراضي المصرية".

وأشار: "أعبر مجددا من خلال مجلسكم الموقر لشعب مصر الكريم عن خالص تعازينا القلبية ودعواتنا الصادقة بأن يتغمد الله برحمته الشهداء ويمنّ بالشفاء العاجل للمصابين.. وأقول لأسر الضحايا وذويهم من أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين.. معكم قلبا وقالبا.. في كل لحظة نشعر بكم ونعايش آلامكم.. والحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحايا والمصابين".

وقال إسماعيل: "لقد بات واضحا أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن بلا رادع ديني أو أخلاقي.. تلك الهجمة الإرهابية يقف وراءها من يضخ أموالا طائلة تتعدى مليارات الجنيهات من جماعات إرهابية تزود منفذيها بأحدث الأجهزة للنيل من هذا الشعب الكريم".

وأكد إسماعيل أن "مرتكب هذه الأعمال مارق عن الدين عدو للإنسانية والوطن.. وهذه الأعمال الإرهابية استدعت أخذ إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة هذه الأعمال بعزم لا يلين وبلا هوادة".

شاهد أيضا

وأشار إسماعيل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس الأول بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بما يتفق مع الدستور والقانون، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قرر أمس في اجتماعه بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

وشدد إسماعيل على أن قانون الطوارئ سيمنح أجهزة الدولة الكثير من المرونة لمواجهة أعداء الوطن، وأن قيادة الدولة والحكومة وأجهزتها المختلفة في كل بقاع الوطن تواصل عملها الدؤوب لمواجهة هذا الخطر الإرهابي واجتثاث جذوره حتى ينال مرتكبوه عقابهم الرادع.

وقال إسماعيل إن "الشعب المصري أثبت في كل لحظة إدراكه التام للمخطط الإرهابي وأهدافه الشريرة الآثمة، وبعون الله وتوفيقه سيثبت الشعب قدرته على مواجهة خيارات صعبة فرضت عليه".

وأضاف إسماعيل "أؤكد أن عقاب مصر الرادع لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها آت لا محالة.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

من جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب "بعد الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطوارئ، وعملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال البيان للجنة العامة للمجلس لدراسته وتقديم تقرير عنه".

وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد بعد نصف الساعة.