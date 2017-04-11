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إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية

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إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن « تواجه حاليًا وبشكل غير مسبوق، هجمة إرهابية شرسة وغادرة، تستهدف ترويع أبناء الوطن».

وأضاف إسماعيل، خلال البيان الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب حول فرض حالة الطوارئ، أن «الهجمة الإرهابية يقف ورائها من يضخ أموالًا تتعدى المليارات، عبر تزويدها بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات والأسلحة كي تواصل إجرامها ضد شعبنا الكريم».

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وأكد أن «تلك الأعمال الخسيسة التي أرتكبها إرهابيون أعداء للإنسانية، باتت حتمًا ويقينًا تستوجب إجراءات استثنائية، لخوض المواجهة الحاسمة، وذلك بعزمِ لا يلين، وقد وجه الرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بالشكل الذي يُنظمه الدستور والقانون».

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