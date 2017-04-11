ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه أخبر نظيره الصيني شي جين بينج إن الصين يمكن أن تحظى باتفاق تجاري أفضل إذا اتخذت إجراء لردع التهديد و التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء " لقد شرحت للرئيس الصيني أن الاتفاق التجاري مع أمريكا سوف يكون أفضل كثيرا إذا قامت الصين بحل المشكلة الكورية الشمالية".

ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى لقائه مع الرئيس الصيني الأسبوع الماضي في فلوريدا أم إلى حديث آخر جرى بعد ذلك.

وأضاف ترامب " كوريا الشمالية تبحث عن المشاكل. إذا قررت الصين المساعدة، سوف يكون ذلك أمرا عظيما. إذا لم تفعل ذلك، سوف نحل المشكلة بدونها ".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا في بحر اليابان الأسبوع الماضي، قبل يوم من لقاء ترامب وشي جين بينج لإجراء مباحثات تركزت على التجارة بين الصين وأمريكا وبرنامج بيونجيانج النووي.

وردت أمريكا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بتوجيه قطع حربية بحرية كانت في طريقها إلى استراليا إلى المياه قبالة كوريا.