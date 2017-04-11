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بالصور .. مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات "البوكليت"

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مصراوي Masrawy

مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (1)مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (1)

مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (2)مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (2)

مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (3)مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (3)

مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (4)مسئولو منطقة الأقصر الأزهرية يتفقدون اختبارات البوكليت (4)

الأقصر – محمد محروس:

تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الاختبار التجريبي للبوكليت بمعهدَي فتيات الأقصر الثانوي، وبنين الأقصر الثانوي، وذلك للوقوف على ما آل إليه نظام الامتحانات الجديد، لا سيما أنها المرة الأولى التي يؤدي فيها طلبة الشهادة الثانوية هذا الاختبار بهذه الطريقة.

وقال بيان لمنطقة الأقصر الأزهرية: "إن الدكتور خليفة قام بالتوضيح والرد على استفسارات الطلاب والطالبات".

وأشار البيان إلى قيام محمود رمضان، الوكيل الثقافي بالمنطقة، بجولة ميدانية لمتابعة بعض معاهد إدارة إسنا شرق "الشيخ الأمير الثانوي بنين، وفتيات الشيخ الأمير الثانوي، وبنين الدير الثانوي، وفتيات الدير الثانوي"، وأشاد خلالها "رمضان" بالحضور الإيجابي للطلبة والتفاعل الإيجابي لهم مع التجربة، فضلاً عن زيارة الشيخ سيد إمام، مدير التعليم الثانوي لمعاهد إدارة أرمنت، الذي حث الطلاب على التعاون لإنجاح تجربة هذا البرنامج الحديث.

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