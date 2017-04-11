مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

سلم اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مساعدات مادية مقدمة من المحافظة لـ 17 أسرة ضمن الحالات المرضية التي يتم استقبالها في اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.

وقال المحافظ إن المساعدات تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة تجاه مواطنيها في حدود الإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ على حرصه على التفاعل مع المواطنين سواء من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها أو من خلال لقاء المواطنين الذي يتم عقده كل ثلاثاء بديوان عام المحافظة حيث يتم استقبال وتلقي شكاوى المواطنين وبحثها في حضور الجهة المختصة سواء الأحياء أو المراكز والمدن أو المديريات الخدمية.

حضر اللقاء المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.