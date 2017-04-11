بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

القاهرة ـ مصراوي:

كشف القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي في الإسكندرية عن تفاصيل شهادته الخاصة بما جرى في تفجير الكنيسة المرقسية أمس الأول الأحد، حسب تسجيل فيديو لعظته بكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بغبريال شرق الإسكندرية.

وقال القمص: "البابا تواضروس صلى قداس أحد الشعانين الساعة السادسة صباحًا حتى الواحدة مساءًا، وتمت كل القراءات والقداس، لكن انتهينا الساعة 12 قبل الموعد المحدد بساعة".

وأضاف: "رفضنا أن نبلغه بحادث طنطا مبكرًا، فقلنا له بعدها بفترة، ولكنه شعر بالتأثر والحزن، لكن القداس تم حسب الترتيب"، مشيرًا إلى أن البابا قبل نهاية القداس وبعد علمه بحادث طنطا، دعا الشعب الكنسي أن يدعو الله لأن يعطيهم نهاية صالحة.

واستطرد مرقص: "البابا كان يريد السفر بعد الحادث، لكن في الواحدة إلا ربع بعد دخوله مكتبه في المقر البابوي، ثم حدث التفجير وكسر زجاج كثيرين، ثم اهتز المبنى، ووجدنا سحابة دخان كبيرة، والدم كبير وكثير بصورة غير معقولة، وتركت البابا داخل المقر لاستطلع ما حدث، وفوجئت أن طاقم الشرطة كله توفى".

وأشار: "البابا تواضروس استقبل الحادث بحزن بالغ، وأصر على عدم ترك المرقسية بعد الحادث وكان موجود داخلها، ولم يتركها إلا بعد أن اطمئن على المصابين بعد التفجير بأربع ساعات".