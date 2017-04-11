أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

Google+ Print
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

مصراوي Masrawy

القمص رويس مرقص

القاهرة ـ مصراوي:

كشف القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي في الإسكندرية عن تفاصيل شهادته الخاصة بما جرى في تفجير الكنيسة المرقسية أمس الأول الأحد، حسب تسجيل لعظته بكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بغبريال شرق الإسكندرية.

وقال القمص: "البابا تواضروس صلى قداس أحد الشعانين الساعة السادسة صباحًا حتى الواحدة مساءًا، وتمت كل القراءات والقداس، لكن انتهينا الساعة 12 قبل الموعد المحدد بساعة".

وأضاف: "رفضنا أن نبلغه بحادث طنطا مبكرًا، فقلنا له بعدها بفترة، ولكنه شعر بالتأثر والحزن، لكن القداس تم حسب الترتيب"، مشيرًا إلى أن البابا قبل نهاية القداس وبعد علمه بحادث طنطا، دعا الشعب الكنسي أن يدعو الله لأن يعطيهم نهاية صالحة.

واستطرد مرقص: "البابا كان يريد السفر بعد الحادث، لكن في الواحدة إلا ربع بعد دخوله مكتبه في المقر البابوي، ثم حدث التفجير وكسر زجاج كثيرين، ثم اهتز المبنى، ووجدنا سحابة دخان كبيرة، والدم كبير وكثير بصورة غير معقولة، وتركت البابا داخل المقر لاستطلع ما حدث، وفوجئت أن طاقم الشرطة كله توفى".

وأشار: "البابا تواضروس استقبل الحادث بحزن بالغ، وأصر على عدم ترك المرقسية بعد الحادث وكان موجود داخلها، ولم يتركها إلا بعد أن اطمئن على المصابين بعد التفجير بأربع ساعات".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب