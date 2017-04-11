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اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات

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اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات

التحرير

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"الفسيخ" وجبة أساسية لا يخلو منها بيت في يوم شم النسيم، إلا أنه مع غلاء الأسعار أصبح من الصعب شراء كميات كبيرة منه والاكتفاء بشراء كميات قليلة لا تلبى احتياجات الأسرة، وحتى تتخلصي من جشع التجار اصنعيه أنت في البيت، إليك الطريقة..

المكونات

- كيلو سمك "بورى"

- 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن لكل سمكة

- ربع ملعقة شطة لكل سمكة

- ربع ملعقة سماق وربع ملح ليمون لكل سمكة

الطريقة

1- غسل السمك جيدًا، وفركه بالملح والماء

2- فتح بطن السمك دون تنظيفه

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3- ترك السمك فى وعاء، ويفضل أن تكون مصفاة حتى يجف من الماء

4- وضع السمك على ورق المطبخ للتأكد من تصفيته جيدًا من الماء

5- فتح أجزاء صغيرة عرضية من السمك، لوضع الملح والشطة بداخلها

6- تجهيز حشو السمك، وهو عبارة عن الملح المضاف له الشطة والسماق

7- ضعى كل سمكة بنفردها في رول بلاستيك، واغلقيها جيدًا للتأكد من عدم دخول الماء  

8- رصي السمك في صينية وضعيه فى مكان جاف، يمكن أن يكون فوق الثلاجة

9 - قلبي السمك كل يومين وضعيه في أكياس جديدة

10 - يمكنك تناول السمك بعد مرور ثلاثة أسابيع، مع عصر اليمون ورش القليل من الزيت .

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التحرير

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