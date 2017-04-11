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تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك»

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تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك»

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أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، لتأجيل مباراة فريق الشباب بالنادي الأهلي أمام فريق الشباب بنادي الزمالك، والتي كان مقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب السويس، ضمن دوري السوبر "الجمهورية" إلى أجل غير مسمى.

وكان سمير كمونة المدير الفني لفريق شباب الأهلي قد قرر ضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو بركات وحسين السيد وكريم نيدفيد وأكرم توفيق، لتدريبات فريق الشباب بالنادي، إستعدادًا لمواجهة الزمالك. 

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الجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل وصافة دوري السوبر برصيد 48 نقطة، خلف المتصدر إنبي صاحب الـ49 نقطة.

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