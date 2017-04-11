أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة»

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أحمد شحاتة و أحمد سعيد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته غدًا الأربعاء على صالة «الانبعاث».

ويختتم الفريق استعداداته بالتدريب على الصالة التي تستضيف اللقاء، على أن يقوم عاصم حماد، المدير الفني للفريق، بإلقاء محاضرة فيديو للاعبين مساء اليوم لمراجعة الجوانب الخططية الخاصة باللقاء.

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وقال حسام أبو قريش مخطط أحمال الفريق، إن الحالة البدنية للاعبي الفريق مميزة، وإن اللاعبين جاهزون لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك غدًا الأربعاء، بعد أن تم وضع برنامج بدني خاص بتجهيز اللاعبين للمباراة.

وأوضح أنه حرص على وضع برنامج بدني يراعي حالة الإجهاد في الفترة الماضية، نتيجة المشاركة في عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.