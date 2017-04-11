سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي

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أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال سمير كمونة المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، إن مواجهة الزمالك غدًا في أولى جولات دوري السّوبر تعد غاية في القوة والأهمية.

وأكد كمونة، أن الأهلي مكتمل الصفوف، بالإضافة إلى الاستعانة برباعي الفريق الأول: عمرو بركات، وحسين السيد، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد.

وأضاف «كمونة» أن لوائح البطولة تسمح بانضمام 3 لاعبين من الفريق الأول للعب مع فريق الشباب، لافتًا إلى أن توفيق ونيدفيد تحت السن، ومن ثم يمكنهم المشاركة بشكل طبيعي بالإضافة لثنائي فوق السن، عمرو بركات وحسين السيد.

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وقال «كمونة» إن مشاركة الرباعي: عمرو بركات وحسين السيد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد، مع الشباب تعد المرة الأولى التي يستعين فيها بخدمات لاعبين من الفريق الأول، رغم استعانة جميع الفرق المنافسة للأهلي بلاعبين من الفريق الأول، مما شكل صعوبة بالغة على فريق الشباب، لكنه كان قادرًا على مواجهة كل الظروف حتى تأهَّل إلى دوري السوبر.

وأشار «كمونة» إلى أن الأهلي وافق على إقامة مباراة «قمة الشباب» على استاد السويس للاستفادة من اتساع أبعاد الملعب، الذي يعدّ مناسبًا لخطة الجهاز الفني، قياسا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ذي الأبعاد الضيقة نسبيًا، مؤكدًا أن الأهلي يخوض جميع مبارياته بأسلوب وتكتيك معين يحتاج إلى ملعب أبعاده مناسبة لتلك الخطة.

وأكد «كمونة» أن قرعة دوري السوبر لم تخدم الأهلي، لافتًا إلى أن الأهلي جاهز رغم كل هذه المعوقات للفوز بدوري السوبر «الجمهورية».