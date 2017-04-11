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ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (1)ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (1)

ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (2)ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (2)

ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (3)ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (3)

ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (4)ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر (4)

الأقصر – محمد محروس:

ضبطت إدارة مرور الأقصر، اليوم الثلاثاء، سيارة محملة بأربعة أطنان من الأسمدة المهربة من الجمعيات الزراعية بأحد الأكمنة المرورية غرب المحافظة.

وتلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالمحافظة، يفيد بضبط سيارة محملة بأسمدة مهربة.

كان النقيب إبراهيم همام، قائد الطريق الغربي بإدارة مرور الأقصر، اشتبه في السيارة رقم 4219 ه ب ج، نقل سوهاج، وذلك أثناء مرورها بكمين "إسنا"، وبإيقاف السيارة وتفتيشها عُثر على 4 أطنان من الأسمدة التابعة للجمعيات الزراعية، حيث تبين أنها مُهرّبة لبيعها بالسوق السوداء.

حُرر محضر بالواقعة، واحتجزت السيارة وقائدها بمركز شرطة القرنة غرب الأقصر، فيما أُخطرت النيابة لتولي التحقيقات بإشراف المستشار خميس عيد، المحامي العام لنيابات الأقصر.

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