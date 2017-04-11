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رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو

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رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو

مصراوي Masrawy

تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة "رويترز" ، بتصاعد دخان أسود من مدرج مطار فنوكوفو فى موسكو.

وقال مصور رويترز في المطار الروسي، قبل قليل، إن دخانًا أسودًا يتصاعد من جزء من المطار، حيث كانت الطائرات متوقفة.

ويأتي هذا بالتزامن مع زيارة الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين.

وقال مُصوّر رويترز إنه عندما تم رصد الدخان، لم يكن يتعين على طائرة تيلرسون الهبوط.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي المطار للتعليق حتى الآن.

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