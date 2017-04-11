ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا

دريسدن، ألمانيا (د ب أ)

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء أن المغربي، الذي تم القبض عليه في نزل للاجئين بالقرب من مدينة لايبتسيج للاشتباه في صلته بالإرهاب، كان يخطط لشن هجوم على السفارة الروسية في برلين.

وأضاف الادعاء العام في مدينة دريسدن أنه لم يتم حتى الآن إصدار أمر اعتقال بحق المتهم.

ويقبع المتهم، 24 عاما، في الحجز لدى الشرطة منذ يوم السبت الماضي.

ويجرى التحقيق ضد المغربي بتهمة الإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

كما تتهم السلطات الألمانية المغربي بالمسؤولية عن التهديد بوجود قنبلة في إحدى المدارس المهنية ببلدة بورسدورف بالقرب من لايبتسيج.