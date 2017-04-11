مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية

مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال مصدر أمنى إن رجال جهاز الأمن الوطني، نجحوا فى التوصل إلى هوية الانتحاري المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي فى كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، الأحد الماضى. وكان تنظيم "داعش" الإرهابي، الذى أعلن تبنيه الجريمة قال إن منفذ التفجير هو "أبوإسحاق المصري".

أفاد المصدر الأمني، فى تصريح لمصراوى إن الانتحاري، الذي لقبه تنظيم "داعش" بـ"أبو إسحاق المصري"، هو "محمد.ع.غ"، من مواليد سبتمبر 1990 بمدينة منيا القمح فى الشرقية، حاصل على بكالوريوس تجارة. وأوضح أن والد المنفذ موظف بالمعاش، بينما تعمل والدته بقطاع التربية والتعليم.

المصدر لمصراوى: طردته الكويت فسافر إلى تركيا ومنها إلى سوريا ثم عاد إلى مصر لينفذ جريمته

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، إلى أن تحريات الأمن الوطني، أكدت استخراج شهادة وفاة مزورة للانتحاري، قبل عامين. وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على مطابقة عينة الـ "DNA" المأخوذة من أشلاء الانتحاري مع والديه.

وأوضح المصدر، أن الانتحاري، سافر في مايو الماضي؛ للعمل محاسبا في شركة خاصة بدولة الكويت، قبل أن تقرر السلطات هناك ترحيله بسبب انتماءاته السياسية، فسافر مع أحد أصدقائه إلى تركيا حتى شهر أغسطس، ثم انتقل بمفرده إلى سوريا أواخر يناير الماضي، وعاد أخيرا إلى مصر ينفذ عمليته الانتحارية في الكنيسة.