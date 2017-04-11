بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، الخدمات الأمنية بمحيط كنائس مدينة دمنهور، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.

وتابع "شوقي"، خلال جولته، عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وُضِعَت لتأمين الكنائس.

والتقى مدير الأمن، مسؤولي الكنائس لطمأنتهم وتوضيح ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس، مؤكدًا عدم التهاون في الإجراءات الأمنية.