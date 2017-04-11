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"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا

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"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا "الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا

مصراوي Masrawy

مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الدكتور مصطفى أمين - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الثلاثاء، موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها الأخيرة على استكمال عدد من البعثات الأثرية لأعمال حفائرها بعدد من المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح "أمين" - وفقًا للبيان الصادر اليوم - أن موافقة اللجنة الدائمة شملت البعثة البولندية العاملة بمنطقة مارينا العلمين، حيث ستقوم بعثة الترميم باستكمال دراسة وصيانة القطع الأثرية بالمخزن المتحفي، بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة والحفظ للحمامات الرومانية الموجودة جنوب الساحة، وصيانة بقايا أرضيات الفسيفساء.

وعن بعثة الحفائر، قال "أمين"، إن البعثة سوف تقوم بإجراء أعمال الدراسة للقطع الأثرية الموجودة بالمخزن المتحفي، فضلًأ عن أعمال التنظيف الأثري لمجموعة من الأبنية المعمارية بالموقع.

وأضاف "الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة معهد الأبحاث الهيليني لحضارة الإسكندرية سوف تستكمل أعمالها في منطقة حدائق الشلالات بالإسكندرية، حيث ستقوم بالتوسع في منطقة الحفائر لمساحة أكبر، بالإضافة إلى تأمين المنطقة عن طريق هدم الجدار الملاصق والبناء المجاور للموقع.

وتابع الدكتور مصطفى الأمين، قائلًا إن بعثة المعهد الأوربي للآثار بالقاهرة والعاملة بخليج أبو قير سوف تستكمل أعمال حفائرها في ميناء الإسكندرية الشرقي و"هيراكليون" و"كانوبيس"، والتي تتضمن ترميم وصيانة القطع الأثرية ناتج أعمال البعثة والمجودة بالمخازن، بالإضافة إلى تصوير مراحل العمل بغرض التوثيق.

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