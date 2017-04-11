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أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة

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مصراوي Masrawy

أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

كتبت- مروة شوقي:

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، في اتصال هاتفي لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أنه سيعتذر عن قبول عضوية الهيئة الوطنية للصحافة لأسباب خاصة لا داعي لذكرها- على حد قوله.

وكشف شهيب، أنه لم يصله أي إخطار رسمي من قبل الرئاسة بالمنصب، الذي علمه من تداول أخبار في الوسائل الإعلامية المختلفة، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح ، على ثقته متنميًا التوفيق لباقي الأعضاء في الهيئة، مضيفًا: "حتى وإن قام أحد باخطاري فسأعتذر".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات جمهورية حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

كان السيسي، قد صدَّق في 27 ديسمبر من العام الماضي، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر الماضي.

ويلزم القانون، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. ​

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مصراوي Masrawy

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