أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف

Google+ Print
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف

مصراوي Masrawy

ملياردير-صيني

كتبت- ميرا ماهر
كسب رجل الأعمال الصيني “يانج كاي” ورئيس مجلس إدارة شركة “China Huishan Dairy Horlding” ثروته من خلال عمله في قطاع الألبان على مدى عشر سنوات، ولكنه خسرها في أقل من تسعين دقيقة.

ووفقاً لتقرير نشرته “بلومبرج” أن الهبوط المفاجئ الذي تعرضت له أسهم شركة "يانج" كان بنسبة 85% ، وأدى إلى انخفاض قيمة حصته إلى 530 مليون دولار من أصل 3 مليار و 600 ألف دولار في ساعة ونصف فقط.

مما تسبب في أزمة له ولشركته، واضطره للاعتماد على الديون في الآونة الأخيرة، كما رهن “يانج” أيضا غالبية حصته من شركة الألبان مقابل قروض شخصية.

ويرى محللون اقتصاديون أنه حتى في حال نجاح الشركة في تخطي الأزمة، من المحتمل أن يفقد “يانج” سيطرته على شركته رغم امتلاكه 539 مليون دولار.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص