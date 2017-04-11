ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف

كتبت- ميرا ماهر

كسب رجل الأعمال الصيني “يانج كاي” ورئيس مجلس إدارة شركة “China Huishan Dairy Horlding” ثروته من خلال عمله في قطاع الألبان على مدى عشر سنوات، ولكنه خسرها في أقل من تسعين دقيقة.

ووفقاً لتقرير نشرته “بلومبرج” أن الهبوط المفاجئ الذي تعرضت له أسهم شركة "يانج" كان بنسبة 85% ، وأدى إلى انخفاض قيمة حصته إلى 530 مليون دولار من أصل 3 مليار و 600 ألف دولار في ساعة ونصف فقط.

مما تسبب في أزمة له ولشركته، واضطره للاعتماد على الديون في الآونة الأخيرة، كما رهن “يانج” أيضا غالبية حصته من شركة الألبان مقابل قروض شخصية.

ويرى محللون اقتصاديون أنه حتى في حال نجاح الشركة في تخطي الأزمة، من المحتمل أن يفقد “يانج” سيطرته على شركته رغم امتلاكه 539 مليون دولار.