رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن «قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن والمواطن، ويمنح أجهزة الدولة المزيد من القدرة والمرونة وسرعة الحركة لمواجهة عدوِ آثم لا يتورع عن القتل والتدمير دون تمييز».

وأضاف إسماعيل، خلال البيان الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس النواب حول فرض حالة الطوارئ، أن «أجهزة الدولة تواصل جهودها المكثفة، وعملها الدؤوب، لدحر الإرهاب، واجتثاث جذوره، كي ينال الإرهابيون عقابهم الرادع».

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وتابع: «لقد توهم الإرهابيون ومن يقف خلفهم، أنهم قادرون على النيل من مصر وزعزعة استقرارها، ولكن الشعب ادحض دعاوى الإرهاب وأثبت تماسكه».