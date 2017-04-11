هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

التحرير

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تبدأ وزارة المالية منتصف شهر أبريل الجاري في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل كامل على الجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الحكومية والاقتصادية، وذلك فى إطار مواكبة التطور العالمي في هذا المجال الحيوي.

وأصدرت الوزارة قرارًا بإلزام الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة لإعدام كافة الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التي تم إغلاقها فور إبرام بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري لإلغاء تداول الشيكات الحكومية، واستبدالها بمنظومة الدفع الإلكتروني، وغلق كافة الحسابات الفرعية للجهات الحكومية لدى المركزي، وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزانة الموحد، وتسوية جميع مدفوعات ومتحصلات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل وقصر تعاملها على أوامر الدفع الإلكترونية دون غيرها، وعدم استخراج شيكات ورقية.

ويقول الدكتور سامي السيد استاذ المالية العامة والخبير الاقتصادي، إن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني يحتاج إلى المزيد من الوقت، حتى يمكن تدريب الموظفين على التعامل معها، مشيرًا إلى أن الإسراع في تنفيذها على أرض الواقع سيؤدي إلى حدوث المزيد من المشكلات، نظرًا لأن غالبية المنظومات الجديدة التي تستحدثها الحكومة لا تمتلك بند إدارة المخاطر.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الدفع الإلكتروني بالتأكيد يساهم في حل جزء من المشكلات الاقتصادية للبلاد حتى ولو كان بسيطًا، خاصة وأنها تساهم في تقليل النفقات بشكل كبير، إلى جانب العمل على وجود سيولة دائمة في البنوك تمكنها من المساهمة في المشروعات القومية.

من جانبها، قالت الدكتورة زينب عوض الله استاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن منظومة الدفع الإلكتروني تعمل على تخفيض عمليات الإنفاق نظرًا لحظر التعامل بالكاش نهائيًا، مشيرة إلى أن عملية طباعة النقود مكلفة أيضًا وهو الأمر الذي يكلف الدولة أموالا طائلة.

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وأضافت عوض الله أن تطبيق المنظومة يساهم بشكل كبير في القضاء على عمليات الفساد الموجودة داخل المؤسسات الحكومية، خاصة وأنها تحجم تداول الكاش بين موظفي الدولة، سواء كانت مستحقات مالية للعاملين أو إجراء مناقصات وعمليات شرائية خاصة بالهيئات، فضلا عن القضاء على عمليات التهرب الضريبي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنه اعتبارًا من يوم 15 أبريل الجاري لن يتم صرف أية مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن الجهات التي لم تقم بتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، سوف تتحمل المسؤولية القانونية للنتائج المترتبة على عدم صرف مستحقات العاملين لديها.

وطالبت المالية بسرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين، التي لم تفعل حتى تاريخه، والعمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستخراج بطاقات لهم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة البنوك لإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفيين والمحالين على المعاش، والتأكد من قيام الجهة بموافاة البنوك ببيانات المتوفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويسرى هذا القرار على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ودون أى استثناءات، كما يسرى على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على حسابات الموازنة أو الصناديق والحسابات الخاصة أو غيرها.