مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة

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أكد سامى السيد محمد، مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنهم يفحصون الشحنات الغذائية القادمة من الخارج ولو ثبت وجود حشرة ميتة فهذا لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة، ولكن ينتهى دوره على ذلك وتصبح الصحة هي المنوط بها متابعة الأمر.

وأضاف السيد، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن دخول شحنة فول غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق، أن هذه الشحنة طبقا لدور الحجر الزراعي مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن الحجر يتمثل دوره في حياة الحشرة وعدد الثقوب في الحبة وما شابه وهذا الأمر ينطبق على الشحنة سالفة الذكر، قائلا: «الشحنة مقبولة».

وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن شحنات غير مطابقة من الفول دخلت البلاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن دخول شحنة فول غير مطابق للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمى عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق.

وقال النائب مجدي ملك، إن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات دخلت مصر عبر ميناء دمياط في شهر ديسمبر، الماضي تزن 6 آلاف و600 طن، موضحا أنها دخلت الموانئ بالسعر الرسمي المتفق عليه وهذا يجعل المسئولية تقع عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواصفات، ولذلك تقع عليها المسئولية كاملة ولابد من محاسبة المسئول.

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وأوضح أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التي دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات في مختلف المجالات والقطاعات مما يؤثر على الاقتصاد وصحة المواطن المصري.

من جانبه أكد إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه لن يتستر على فاسد ومن يثبت تورطه في فساد يتم التعامل معه وفقا للقانون وأنه لا يدافع عن جهة بعينها بقدر ما يعنيه تطبيق القوانين.

وأوضح جابر أن الشحنة موجودة بالفعل وتم فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات ولكن الهيئة هي حلقة في سلسلة من الجهات الرقابة، ووفقا للتقارير الواردة للهيئة اتضح أن الشحنة سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والحجر الزراعي شريكان في أخذ عينات من جميع الشحنات وبالتالي فالجهات الثلاثة لكل منها اختصاصاتها، والهيئة تعاملت مع الشحنة بناء على الأوراق التي تشير إلى أنها سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح أن وزارة الصحة أرسلت تقريرها للهيئة بأن الشحنة سليمة وبناء على ذلك تم اعتمادها، وأوضح جابر، أن الخطأ يقع على عاتق الآليات التي يتم بناء عليها السماح للشحنة بالمرور من عدمه، ولابد من إعادة النظر في هذه الآليات.