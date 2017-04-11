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7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية 7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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قفز الأمريكى خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بواقع 5 قروش، حيث رفعت نحو 7 بنوك سعر بيع الدولار ليسجل نحو 18.15 جنيه، مقارنة بنحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 18 جنيهًا.

وارتفع سعر الدولار في بنك البركة ليسجل نحو 18.14 جنيه، مقارنة بنحو 18.10 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.04 جنيه، وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 18.15 جنيه، مقارنة بنحو 18.05 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 17.95 جنيه.

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كما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 18.15 جنيه، مقارنة بنحو 18.10 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 18 جنيهًا، وارتفع سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى ليسجل نحو 18.15 جنيه، مقارنة بنحو 18.12 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 18.02 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك إيران للتنمية نحو 18.10 جنيه، مقارنة بنحو 18.05 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيه، وارتفع سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل نحو 18.15 جنيه، مقارنة بنحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه، مقارنة بنحو 18 جنيهًا.

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التحرير

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