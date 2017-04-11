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أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية»

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أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية»

التحرير

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أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، إقامة عزاء جماعي لشهداء الوطن من رجال الشرطة السبعة، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابي، الذي وقع الأحد الماضي، أمام الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل.

وأكدت المديرية -في بيان لها- إقامة العزاء غدا الأربعاء عقب صلاة المغرب في دار مناسبات مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

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يشار الى أن حادث المرقسية، أسفر عن استشهاد 17 شخصا، وإصابة 48 آخرين، حيث استشهد  7 من رجال الشرطة، هم: العميد نجوى النجار، المقدم عماد الركايبي، النقيب أسماء أحمد إبراهيم، عريف شرطة أمنية رشدي، وأميني الشرطة عصام عبد الرازق، ومحمد صبحي، والمجند محمد رفعت الشريف.

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التحرير

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