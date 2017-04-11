اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الخامس بمنطقة تل الحدادين بدائرة قسم ثان طنطا، اليوم الثلاثاء، لتسقط على عقار تحت الإنشاء، ويتم نقلها لمستشفى جامعة طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "ب. الجبالي"، ربة منزل، ألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها بمنطقة تل الحدادين بدائرة القسم.

وكشف شهود عيان أن الزوجة هجرت منزل زوجها بسبب خلافات بينهما، وأنها حضرت إلى مدرسة الشهيد عطية بمنطقة تل الحدادين بصحبة نجلها في الصف الأول الابتدائي، لأداء امتحانات الميدتيرم، وعندما علم الزوج بوجودها داخل المدرسة، حضر واصطحبها إلى منزل الزوجية، واعتدى عليها بالضرب، فألقت نفسها من الطابق الخامس هربا منه.

حرر محضر بالواقعة، وجاري مناقشة الزوج وإصدار التقرير الطبي للزوجة من مستشفى جامعة طنطا.