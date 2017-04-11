أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا

Google+ Print
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا

مصراوي Masrawy

انتحار - ارشيفية

الغربية- مروة شاهين:

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الخامس بمنطقة تل الحدادين بدائرة قسم ثان طنطا، اليوم الثلاثاء، لتسقط على عقار تحت الإنشاء، ويتم نقلها لمستشفى جامعة طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "ب. الجبالي"، ربة منزل، ألقت بنفسها من الطابق الخامس من منزلها بمنطقة تل الحدادين بدائرة القسم.

وكشف شهود عيان أن الزوجة هجرت منزل زوجها بسبب خلافات بينهما، وأنها حضرت إلى مدرسة الشهيد عطية بمنطقة تل الحدادين بصحبة نجلها في الصف الأول الابتدائي، لأداء امتحانات الميدتيرم، وعندما علم الزوج بوجودها داخل المدرسة، حضر واصطحبها إلى منزل الزوجية، واعتدى عليها بالضرب، فألقت نفسها من الطابق الخامس هربا منه.

حرر محضر بالواقعة، وجاري مناقشة الزوج وإصدار التقرير الطبي للزوجة من مستشفى جامعة طنطا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص