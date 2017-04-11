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بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (1)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (1)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (2)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (2)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (3)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (3)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (4)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (4)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (5)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (5)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (6)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (6)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (7)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (7)

محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (8)محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا (8)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قدم اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء للأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، بمطرانية الأقباط، في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية، وذلك على رأس وفد من المحافظة، برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، والمنظمات المدنيه بالمحافظة.

وأعرب، المحافظ، عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الأبرياء، الذين فقدوا حياتهم، دون ذنب اقترفوه، مؤكداً أن الحادث الإرهابي الغادر أدى لاختلاط دم الشهداء المسيحيين بالمسلمين، وأعلن بقوة عن وحدة الوطن.

وأكد، المحافظ، على أن هذا الحادث الخسيس الأليم، لن يثني المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، وسيزيد تماسكهم، مشددا على أن الديانة الإسلامية السمحة بريئة من هذه الأفعال والأعمال الإجرامية الخسيسة.

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