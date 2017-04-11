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بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال

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كتبت- نرمين الجلاد


هل جربت يوما تناول الطعام في أواني المستشفيات وغرفة العمليات؟ هل شربت عصير  برتقال من أكياس محاليل وحصلتع لى جرعة حقنة طماطم؟، إذا أردت القيام بتلك التجارب فعليك زيارة  المطعم الإندونيسي “Hospitalis Restaurant”، الذي يقع في مدينة ديبوك الإندونيسية

  ذكرت وكاله الأناضول التركية ان المطعم الاندونيسي يتيح  لزبائنه معايشة تجربة فريدة عن طريق تناول الطعام علي مقاعد الكراسي المتحركة وطاولات تنيرها أضواء غرف العمليات ،كما أن النادلات يرتدين ملابس الممرضات والطاهي يرتدي زي الطبيب ،والديكور علي هيئه مستشفى.

 

 ومن الأمور التي تثير الانتباه أن بعض الأطعمة والحلويات مصنوعة على شكل أعضاء بشرية أيضاً.

ويعتبر البعض أن الهدف من فكره المطعم لفت الانتباه اليه في ظل الأجواء التنافسية ،ويري البعض الآخر أن التجربة ليست جيدة بالمرة لأنها بيئة تشبه المستشفيات .

 

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