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رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره

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رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

كتب- أحمد علي:

استهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لإلقاء بيان فرض حالة الطوارئ بتقديم العزاء لأهالي أسر ضحايا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف إسماعيل- خلال بيانه أمام مجلس النواب حول أسباب إعلان حالة الطوارئ- "تلك الدماء الطاهرة التي سالت لن تضيع هباءً وستكون سببا في اقتلاع الإرهاب من جذوره"، مؤكدًا أن تعمل على رعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن عقاب الرادع لجماعات الإرهاب أتى لا محالة، قائلًا: "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

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