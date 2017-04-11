انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تخلص نقيب شرطة، من حياته، شنقًا، اليوم الثلاثاء؛ إثر مشادة كلامية مع زوجته بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة مركز الزقازيق في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بانتحار مواطن داخل مسكنه بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة المركز.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، العثور على "محمد.ع.م" 52 عامًا، نقيب قوات مسلحة بالمعاش، مُقيم بقرية بنايوس، مُسجاة على أرض إحدى الغرف بمسكنه، وتبين ارتدائه كامل ملابسه، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية، فيما تبين وجود آثار حبل حول عنقه.

وبسؤال نجله "عماد"، أقر بحدوث مشادة كلامية بين والده والدته، صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب خلافات زوجية، انتحر على إثرها والده شنقًا مستخدمًا حبل لفه حول عنقه، وعلّق طرفه الآخر بسقف الغرفة الكائنة بالطابق الرابع بالمنزل.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.