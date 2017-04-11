أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية

Google+ Print
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية

مصراوي Masrawy

انتحار مواطن شنقًا

الشرقية – فاطمة الديب:

تخلص نقيب شرطة، من حياته، شنقًا، اليوم الثلاثاء؛ إثر مشادة كلامية مع زوجته بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة مركز الزقازيق في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق، بانتحار مواطن داخل مسكنه بقرية "بنايوس" التابعة لدائرة المركز.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، العثور على "محمد.ع.م" 52 عامًا، نقيب قوات مسلحة بالمعاش، مُقيم بقرية بنايوس، مُسجاة على أرض إحدى الغرف بمسكنه، وتبين ارتدائه كامل ملابسه، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية، فيما تبين وجود آثار حبل حول عنقه.

وبسؤال نجله "عماد"، أقر بحدوث مشادة كلامية بين والده والدته، صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب خلافات زوجية، انتحر على إثرها والده شنقًا مستخدمًا حبل لفه حول عنقه، وعلّق طرفه الآخر بسقف الغرفة الكائنة بالطابق الرابع بالمنزل.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص