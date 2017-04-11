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إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا

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إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو

لوكا، إيطاليا (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بأن المقترح البريطاني لفرض المزيد من العقوبات على مسؤولين عسكريين في سوريا وروسيا لم يحظ بدعم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال، بعد ترؤسه اجتماعا لدول المجموعة حول سوريا بحضور وزراء خارجية كل من وتركيا والإمارات وقطر والأردن، :"في الوقت الحالي لا يوجد إجماع بشأن فرض عقوبات جديدة إضافية كأداة فعالة للوصول إلى الهدف الذي وضعناه لأنفسنا".

وأضاف أن وزراء خارجية المجموعة متفقون على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية عسكريا وأن على روسيا أن تنخرط "قدر الإمكان" في جهود السلام.

وقال :"لا نعتقد أن الحل العسكري هو الحل الصحيح... ولا ينبغي عزل روسيا، وإنما على النقيض، يتعين أن تنخرط قدر الإمكان في العملية الانتقالية السياسية في سوريا".

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