روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا

موسكو (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل عسكريين روسيين اثنين جراء هجوم مسلح في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عسكري آخر.

وأضافت الوكالة أن الجنود الروس كانوا برفقة فرقة عسكرية سورية عندما تعرضوا للهجوم، دون أن تذكر مكان وقوع الهجوم.

ولقي نحو 30 جنديا روسيا حتفهم في سوريا منذ انخراط روسيا في الصراع أواخر عام 2015 دعما للحكومة السورية.