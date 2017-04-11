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تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا

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تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

لوكا، إيطاليا (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعد إجراء مباحثات مع الشركاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى( جي 7) إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقال تيلرسون في لوكا بإيطاليا اليوم الثلاثاء "الكثير من الدول تتطلع لعملية جنيف لحل الصراع السوري بطريقة تسفر عن تحقيق الاستقرار، وتوفر للشعب السوري الفرصة لتقرير مستقبله السياسي".

وأضاف "وأملنا هو أن لا يكون بشار الأسد جزءا من هذا المستقبل".

واتهم تيلرسون روسيا بالإخفاق في وقف استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، قائلا إنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا الاستخدام متعمدا أم لا، ولكن هذا التمييز لا يهم الموتى كثيرا. ونحن لا نستطيع أن ندع ذلك يحدث مجددا".

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