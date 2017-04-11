رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك

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أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أدَّى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صالح جمعة وباسم علي ومسعد عوض، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز- إخصائي التأهيل، صباح اليوم الثلاثاء، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدَّى الثلاثي التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي، بعدما لم تشمله قائمة الفريق التي أعلنها حسام البدري، المدير الفني، لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وانضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو بركات وحسين السيد وكريم نيدفيد وأكرم توفيق، لتدريبات فريق الشباب بالنادي، الذي يستعد لمواجهة الزمالك غدًا الأربعاء.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، بالانضمام لتدريبات فريق الشباب، لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدًا.

ولم يشارك الرباعي في مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، بسبب انضمامهم لمعسكر فريق الشباب.