الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية

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كشف مصدر باتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، عن أعضاء الجبلاية المرشحين لرئاسة لجان البطولة العربية، والتي ستقام في الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس المقبل في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

وقال المصدر، إن حازم الهواري المرشح الأقرب لرئاسة لجنة المسابقات، بصفته عضو لجنة مسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم، أما لجنة الحكام فالأقرب لرئاستها أحمد مجاهد، بينما مازالت هناك مفاضلة بين أسامة إسماعيل رئيس إدارة الإعلام بالاتحاد، وحازم إمام وسيف زاهر عضوي المجلس، لرئاسة اللجنة الإعلامية.

كما اتفق مسئولو اتحاد الكرة، على ترشيح مجدي عبدالغني عضو مجلس الجبلاية، ليكون مديرًا للبطولة العربية، فيما تم الاستقرار داخل الجبلاية على تكليف عامر حسين برئاسة مجموعة الإسكندرية خلال البطولة، واتفق اتحاد الكرة، على تعيين علاء عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بالجبلاية، منسقًا للبطولة العربية.

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ويجتمع اتحاد الكرة غدًا لمناقشة تشكيل لجان البطولة العربية ورؤساء كل لجنة فيهم، حيث من المقرر تشكيل لجنة إعلامية ومسابقات ولجنة حكام للبطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس المقبل في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.