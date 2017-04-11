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ثنائي الأهلي يواصل التأهيل

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ثنائي الأهلي يواصل التأهيل ثنائي الأهلي يواصل التأهيل

التحرير

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أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أدَّى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيلية داخل حمام السباحة بالنادي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتخلص من إصابة الرباط الصليبي.

وخضع «مروان» لجلسة التأهيل في حمام السباحة، تحت إشراف طارق عبد العزيز- إخصائي التأهيل بالنادي.

وينتظر «مروان» الحصول على تأشيرة ألمانيا خلال الساعات المقبلة، من أجل السفر للخضوع لفحص طبي جديد أمام الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، للاطمئنان على حالته.

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كما أدَّى أحمد حجازي مدافع الفريق،جلسة تأهيلية داخل صالة الجيم بالنادي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بالإجهاد في العضلة الضَّامة.

 ويخضع «حجازي» لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية، تحت إشراف طارق عبد العزيز- إخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة، والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بصورة طبيعية.

 جدير بالذكر أن «حجازي» سيغيب عن مباراتي الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ومباراة أسوان التي تقام يوم الأحد المقبل.

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التحرير

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