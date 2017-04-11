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الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش

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الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش

التحرير

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تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والجيش المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 للدوري الممتاز.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل بحسب جدول الدوري، لكن تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة 48 ساعة، ليقام الأحد، جعل من الصعب إقامة مباراة الزمالك والجيش الأربعاء المقبل، وبدأت لجنة المسابقات في مناقشة فكرة تأجيل اللقاء لمدة يوم واحد.

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يذكر أن قررت لجنة المسابقات بناءً على التنسيق الذي تم بين المهندس هاني أبو ريدة والمهندس خالد عبد العزيز مع وزير الداخلية، على إقامة مباراة الزمالك والمقاصة يوم الأحد الساعة السابعة في بتروسبورت.

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التحرير

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