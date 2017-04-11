المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتطلع المنتخب المغربي، بقيادة المدير الفني جمال السلامي، لمواجهة إحدى المنتخبات العربية من شمال إفريقيا، استعدادا لمواجهة المنتخب المصري في تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في كينيا.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن السلامي يريد مواجهة ليبيا، تونس أو الجزائر ليضع لاعبيه تحت الاختبار قبل مواجهة مصر.

شاهد أيضا

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين منتخب الفراعنة ومنتخب أسود الأطلسي في التصفيات في مصر أحد أيام 11-12-13 أغسطس، بينما تقام مباراة الإياب في المغرب أحد أيام 18-19-20 من نفس الشهر.