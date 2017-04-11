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مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور)

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مصراوي Masrawy

تصادم سيارتين بميدان المطرية (1)تصادم سيارتين بميدان المطرية (1)

تصادم سيارتين بميدان المطرية (2)تصادم سيارتين بميدان المطرية (2)

تصادم سيارتين بميدان المطرية (3)تصادم سيارتين بميدان المطرية (3)

تصادم سيارتين بميدان المطرية (4)تصادم سيارتين بميدان المطرية (4)

كتب – فتحي عمر:
لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بميدان المطرية، ونقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نتج عن الحادث كثافات مرورية بميدان المطرية، بينما انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغاً من الخدمات المعينة أعلى ميدان المطرية بوقوع حادث مروري، وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونشين للعمل على رفع آثار الحادث.

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