بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام

مصراوي Masrawy

كتب.. محمد عمارة:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات جمهورية حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام والتى جاءت كالتالى:

وجاء تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث كالتالي:

- مكرم محمد أحمد رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

عضوية كل من:

المستشار محمد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة

منى الجرف

مصطفى عبدالواحد

هدى عبدالمنعم لبيب

حاتم زكريا

عبدالفتاح الجبالى

صالح الصالحي

محمد العمري

نادية مبروك

مجدى لاشين

سوزان قلينى

جمال شوقى شاروبيم

- كرم جبر رئيسًا لهيئة الصحافة

عضوية عادل عبدالرحيم نائب رئيس مجلس الدولة

محمد عبدالفتاح

محمد عبدالهادى علام

شارل فؤاد

عصام الدين فرج

محمود علم الدين

ضياء رشوان

محمد الهوارى

عبدالله حسن عبدالفتاح

مجدى مصطفى حسن

علاء ثابت

عبدالقادر شهيب

- حسين زين رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام

عضوية خالد محمود حسنين نائب رئيس مجلس الدولة.

فاطمة إبراهيم بدر، ممثلا عن وزارة المالية

السيد عزوزو إسماعيل الششتاوى

ريهام مصطفى كامل

عبد الرحمن رشاد

هبة شاهين

حمدى الكنيسى

جمال الشاعر

دلال فراج

جمال عنايت

شكرى أبوعميرة