لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عن تشكيل لجنة لفحص عمليات توريد الأكسجين الطبي لمديرية الصحة والمستشفيات التابعة لها منذ عام 2006، وبيان صحة الإجراءات التي اتخذتها المديرية.

وبيّن المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن من مهام اللجنة الاطلاع على كافة أوراق المناقصات والتعاقدات التي تمت في هذا الشأن، والمتسبب في تجديد العقود بعد انتهاء تاريخها، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

كما تقرر أن تعد اللجنة تقريرا تبين فيه المخالفات، سواء كانت مالية أو إدارية خلال 15 يوما، وذلك بعدما أرسلت مديرية الصحة مذكرة إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان عام محافظة دمياط، تطلب فيها توحيد عقود توريد الأكسجين الطبي (سائل- غاز) لمستشفيات دمياط مع إحدى الشركات، بدلا من العقود المبرمة مع هذه الشركة لكل مستشفى على حدة، وطرح مديرية الصحة مناقصة عامة بين الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات.