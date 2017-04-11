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بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء"

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (1)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (1)

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (2)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (2)

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (3)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (3)

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (4)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (4)

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (6)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (6)

محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (7)محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة تلا (7)

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المنوفية مروة فاضل:

قال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن المحافظة تقف على الحياد تماما من كل المرشحين بانتخابات البرلمان التكميلية بدائرة "تلا ـ الشهداء"، وإن إرادة الناخب هي التي ستفرز أعضاء البرلمان.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، لعدد من اللجان الانتخابية بمدينة تلا، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وانتشار قوات تأمين اللجان والمقرات الانتخابية.

شملت الجولة تفقد مدرسة السادات الثانوية بنين بتلا، التي تضم 3 لجان فرعية وكذا جمعية تلا للتنمية الاجتماعية.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة للعملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات بمركزي تلا والشهداء، لتذليل المعوقات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.

وذكر اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، أن جميع اللجان والمقرات الانتخابية مؤمنة من الداخل والخارج، وأن الشرطة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية على أعلى المستويات، لتأمين المنشآت الحيوية والمهمة بالمحافظة، معلنا أن عدد الناخبين 409 آلاف، يصوتون في 192 لجنة في 104 مقرات انتخابية.

يذكر أن مجلس النواب، أسقط عضوية محمد أنور السادات، عن دائرة "تلا ـ الشهداء"، وتجرى الانتخابات في الدائرة على مدار يومين، لاختيار عضو جديد للدائرة.

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