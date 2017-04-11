بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال تجوله بمنطقة شمال المحافظة، اليوم الثلاثاء، على الطريق الدولي الساحلي، سيارة ربع نقل تحمل لوحة معدنية رقم: "101357" نقل كفر الشيخ، تحمل على متنها 135 ألف وحدة زريعة أسماك بلطي، قبل تهريبها بالمخالفة للقانون.

وقرر المحافظ، التحفظ على السيارة، بصحبة قائدها "م.ع.م" 30 عامًا، وإيداع الزريعة بمزارع الثروة السمكية.

وحُرر المحضر رقم 3 أحوال قسم شرطة مسطحات البرلس في 11 أبريل 2017، بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما أمر المحافظ بعرض السيارة على إدارة المرور لفحصها وبيان مطابقة بياناتها طبقًا للملف أم لا، وذلك لعدم حمل السائق رخصة تسيير المركبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لعدم حمله رخصة قيادة، ومن خلال الفحص تبين أنها تحمل لوحات معدنية مزورة.

كما كشف الفحص عن وجود اشتباه في بصمة الشاسيه والفبريكة للسيارة، وبالاستعلام من إدارة المرور والمعمل لم يستدل على سيارة تحمل تلك المواصفات أو الأرقام، وطلب المحافظ التأكد عما إذا كان مُبلَّغ بسرقتها من عدمه>

وجار اتخاذ كافة الإجراءات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.