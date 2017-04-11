أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تلقي مدرب أتلتيك بلباو، إيرنيستو فالفيردي، اتصالا هاتفيا من أحد المسؤولين في إدارة الأرسنال للاستفسار عن رأيه في تولي المهمة الفنية للمدفعجية.

وأعرب فافيردي في السابق عن ولاءه الشديد لبلباو، إلا أن ذلك لم يضعه في قائمة المرحشين لخلافة لويس إنريكي أيضا الذي سيترك قيادة برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ليأتي إتصال أرسنال الأخير ليفتح الباب أمام العمل في الدوري الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة فالفيردي في العمل بالدوري الإنجليزي وستكون الفرصة جيدة للغاية له مع أرسنال المتعثر الذي يبتعد بفارق 7 نقاط كاملة عن أول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.