خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط

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ناقش الدكتور أيمن أيوب، الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس بحثًا بعنوان "مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمة الطاقة"، وأكد خلاله أن العالم فى أخر خمس سنوات اعتمد على استراتيجية استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حوالى ٣٤ جيجا وات فقط سنويا بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي الذى يعتبر أعلى المعدلات فى العالم.

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وأوضح أيوب، أن مصر تستهدف الوصول إلى ٥٤ جيجا وات سنويا فى ٢٠٢٢، وذلك بالاعتماد على الطاقة الشمسية الأقل تكلفة، مؤكدًا أن مشروع مصر النووي لإنتاج الكهرباء قد يتكلف حوالى ١٥ مليار دولار لينتج ٤.٨ جيجا وات فقط.