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طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

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طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

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قدم الدكتور محمد السيد الشناوى، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، بحثًا خلال جلسات المؤتمر العلمى السادس للجامعة بعنوان "الابتكارات الطبية"، أكد خلاله على دور فيروس «CMV» في علاج سرطان الثدي حيت يقوم مرض السرطان بعمل خلل في خلايا جسم الإنسان وتدميرها.

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وأوضح السناوي، في بحثه بالمؤتمر اليوم الثلاثاء، أن الفكرة جاءت من استخدام فيروس "CNV " حيث بدء العمل على خلايا المرض باستخدام أنواع من أجسام الفيروس وتم اكتشاف العديد من طرق علاج مرض سرطان الثدي باستخدام تلك الفيروس، لافتًا أن ذلك البحث جاء بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تسجيل تلك الاكتشاف باسم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى أنه تم البحث على أنواع أخرى من الفيروسات كفيروس "CMV" للوصول إلى الأجسام المضادة لعلاج مرض سرطان الثدي.

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