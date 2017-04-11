مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت

التحرير

بريطانيا وألمانيا وتركيا لهم الريادة.. وخبير: وسيلة فعالة لكشف التنظيمات الإرهابية

تعرضت مصر لعدد من الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة، كان آخرها تفجيرات الأحد الماضي، والتي استهدفت كنيستين بالغربية والإسكندرية، وخلّفت عشرات القتلى والمصابين، وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدأت من ظهر أمس الإثنين، بينما أكد "علي عبدالعال"، رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون الطوارئ يتيح للدولة مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي، للوصول إلى الصفحات التي تبث أفكارًا متطرفة، ومحاربتها وضبط القائمين عليها.

مصر ليست الدولة الوحيدة التي قد تحتاج لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي..

بريطانيا

تعتبر بريطانيا من أوائل الدول التي قننت التجسس ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة رسمية؛ حيث عرضت عدة قوانين للمراقبة والتجسس وتمت الموافقة على بعضها لتكون المراقبة رسمية، وبدأ الأمر عام 2009 بمراقبة الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني من وكالة المخابرات البريطانية، والتي استخدمت برنامجًا سريًا أنفقت عليه مليار دولار يتكون من الآلاف من الصناديق السوداء والتي تخزن جميع نشاطات مستخدمي الإنترنت.



ألمانيا

وفي يونيو 2013 كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن جهاز المخابرات الألمانى يعتزم إنفاق 100 مليون يورو على توسيع مراقبة الإنترنت، وجاء توجه ألمانيا بعد الكشف عن تجسس أمريكا على برلين، وبعدها بعام واحد قالت تقارير إعلامية نقلتها كل من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، وشبكة "إن آر دى" "إن القطاع الخارجى بأمن الدولة سيراقب مواقع تويتر وفيس بوك وغيرها خلال الزمن الحقيقى، بمعنى الفترة التي يكون فيها رواد هذه المواقع أمام أجهزتهم يمارسون عملية التواصل".

روسيا

وفي أبريل 2014، نشرت وزارة التربية الروسية قرار حول حماية المدارس من الإرهاب عبر فرض رقابة على الأنشطة الإلكترونية للطلاب، وبحسب نص المشروع، فإن على المسئولين عن المدارس والجامعات، تحليل المواقع الإلكترونية الخاصة بالطلاب والعاملين، وكذلك وضع ملفات خاصة بهؤلاء الذين يتجهون إلى انتهاك القواعد، وينص مشروع القانون على وجوب مراقبة المسئولين للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، بهدف جمع المعلومات حول الأنشطة الإرهابية في مناطقهم.

تركيا

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منذ أشهر قليلة تبنى البرلمان التركي إجراءً يجيز للحكومة إغلاق موقع على شبكة الإنترنت من دون قرار قضائي ويسمح لسلطة الاتصالات التركية بحجب صفحة على الإنترنت باعتباره إجراءً وقائيًا إذا اشتبه بأن مضمونها يضر بالحياة الخاصة أو ذو طابع تمييزي أو مهين ثم يتم إحالة القضية خلال 24 ساعة إلى قاضٍ للمصادقة على الإجراء.

إيران

أمّا في إيران فالوضع مختلف تماماً، فإذا أردت أن تصبح مدونًا على الإنترنت، يجب عليك التسجيل في وزارة الفن والثقافة، وإذا خالفت ذلك عرضت نفسك للمضايقة والسجن، تحظر إيران معظم مواقع التواصل الاجتماعي الغربية مثل فيس بوك وتويتر والتي يلتف عليها خادم بروكسي مع أساليب أخرى لتفويت القيود الرسمية.

خبير: خطوة حقيقية لمواجهة الإرهاب

يقول جمال عبد المنعم، خبير الاتصالات، أن وزارة الداخلية وأجهزة التقنية الحديثة الملحقة بها لرصد ومواجهة الصحفات المحرضة على الإرهاب خطوة حقيقة لمواجهة هذا الفكر المتشدد الذى يسعى لمخاطبة فئات عدة من المجتمع يأتى فى مقدمتها الشباب من عمر السادسة عشر وحتى الثلاثين.

وأشار خبير الاتصالات في حديثه لـ"التحرير"، أن وسائل التحريض تتمثل فى التحريض الطائفى وهى جرائم يسعى العالم أجمع ليس مصر فحسب على مواجهتها ووأدها للأبد.

خبير أمني: الصفحات المحرضة وثيقة الصلة بالجماعات الإرهابية

من جانبه قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن أجهزة الأمن تتبع أدمن الصفحات المحرضة على الإرهاب وبث الأفكار المتطرفة والقائمين عليها، من خلال شبكة معلومات حديثة ووسائل تقنية يوليها وزير الداخلية اهتمامًا فى تلك المرحلة، لوأد خطر الإرهاب الإلكترونى.

وأضاف "لاشين"، الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الإجراءات المبذولة من أجهزة الدولة لمواجهة خطر الصفحات المحرضة على الإرهاب عبر وسائل الاتصالت الحديثة، ليست مواجهة وليدة اليوم بل تتبعها معظم دول العالم لتقنين الجرائم والقبض على المسئولين عن تلك الأعمال التى تهدف لهدم الدولة.

ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أن مسئولى الصفحات المحرضة على الإنترنت يفتحون قنوات اتصال بين أعضاء التنظيمات والحركات والجماعات الإرهابية، بما يشكل خطرًا حقيقيًا للتأثير على السلم العام للبلاد.