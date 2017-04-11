بكري: حرية الرأي مُصانة بحكم الدستور والقانون في ظل الطوارئ

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، النائب البرلماني، إن الغرض الرئيسي من تطبيق حالة الطوارئ، حماية الأمن القومي، ومواجهة تيارات العنف والتطرف، مؤكدًا أن سريان فرض القانون تمت منذ أمس الإثنين، إلّا أنه لا بد من موافقة مجلس النواب، مشدّدًا على أن التحديات هي من فرضت ذلك، وهي حالة طارئة.

أضاف بكري، خلال مداخلة ببرنامج "عين على البرلمان"، عبر فضائية "الحياة 2": "كنا نتمنى أن لا تُفرض حالة الطوارئ لو كانت الظروف عادية، ولكن في ظّل حالة الطوارئ يُتاح مراقبة الهواتف، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر في وسائل الإعلام، ووقف أي شخص لمدة 7 أيام، ومنع التظاهرات والتجمعات".

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أكد بكري، أن حالة الطواريء لا تتعارض مع حماية الخصوصية للمواطنين، مشدّدًا على أن حرية الرأي مُصانة بحكم الدستور والقانون، وانتهاك الحريات العامة والشخصية أمر مرفوض، مشيرًا في الوذت ذاته إلى أن الأمن المصري توصل لخيوط هامة حوّل هوية مرتكبي تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.