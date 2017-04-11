الشرقاوي: شركات قطاع الأعمال ستحقق أرباحًا لم تشهدها من قبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال ستحقق أرباحًا لم تشهدها من قبل بنهاية العام المالي الحالي 2016-2017.

وأضاف الشرقاوي خلال كلمته بالقمة السنوية لأسواق المال اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن شركات قطاع الأعمال حققت أرباحًا خلال النصف الأول من العام المالي بلغت 2.7 مليار جنيه لأول مرة منذ 2010.

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال حققت 1.6 مليار جنيه أرباح خلال العام المالي الماضي، مقارنة بخسائر تعدت المليار جنيه قبل عامين.

وأكد الشرقاوي، أن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات تشريعية لبعض القوانين المنظمة لقطاع الأعمال العام بداية من شهر يناير المقبل، قد تشمل قانون 203.

شاهد أيضا

وأشار الشرقاوي إلى أهمية عمل أسواق المال والتي لا يمكن التخلي عنها في تمويل الإصلاح الاقتصادي، كما أن إصلاح القوانين والتشريعات له مردود إيجابي على ترتيب مصر في جودة الأعمال.

وأوضح وزير قطاع الاعمال، أن وزارته تعتزم زيادة الحصص السوقية لشركات الأدوية الحكومية بنسبة أكبر من الحصص الحالية، مشيرًا إلى أن الشركات الحكومية كانت تستحوذ على 91% من سوق الأدوية في السبعينيات، مقابل 8% خلال الوقت الحالي.

و أضاف الوزير "لدينا خطة لتطوير القطاع الدوائي تتضمن تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة"، موضحًا أن إن زيادة الحصص السوقية يتطلب أن تبتكر مصر أبحاثًا دوائية تتيح لها إنتاج أدوية جديدة، خاصة أن المستحضرات التي ترفع الحصص السوقية للشركات مثل أدوية الأورام تبتكرها الشركات الأجنبية وتفرض عليها حماية فكرية لسنوات طويلة.